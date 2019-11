Schon wieder ein Brand in Uster

Am Donnerstagnachmittag, während in der Innenstadt der Uster Märt in vollem Gange war, brannte es in einem Ustermer Wohnhaus. Kurz nach 13.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich ein Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Feuerwehr Uster rückte aus und konnte das Feuer in einer Einliegerwohnung im Obergeschoss des Hauses rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Die Bewohner konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen, verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in der Höhe von über hunderttausend Franken. Wieso der Brand ausgebrochen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft See/Oberland, so die Kapo.

Erst vor einem Monat ist es an der Haberweidstrasse zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Mann kam damals ums Leben und elf Personen verloren ihre Wohnung.