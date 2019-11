Privatflieger müssen mit jahrelangen Verzögerungen rechnen

Schelte gibt es auch vom Zürcher Regierungsrat. Dieser kritisiert, dass so grundlegende Fragen betreffend der Sicherheit und dem Grundeigentum erst so spät, nämlich kurz vor Abschluss des SIL-Prozesses auftauchen und geklärt werden.

Der Regierungsrat erwartet vom Bund, dass er die Klärung der sicherheitstechnischen Aspekte und der Eigentumsfragen federführend in Angriff nimmt. «Die Situation muss sorgfältig analysiert werden bevor das weitere Vorgehen in Rücksprache mit dem Regierungsrat festgelegt wird», schreibt die Kantonsregierung.

...Lob von den Anrainergemeinden

Im Gegensatz zum Kanton und Urs Brütsch zeigen sich die Standortgemeinden erfreut über das Vorgehen. In einer gemeinsamen Mitteilung von André Ingold, Dübendorfer Stadtpräsident, Jean-Philippe Pinto, Gemeindepräsident von Volketswil, und Marlis Dürst, Gemeindepräsidentin von Wangen-Brüttisellen, steht geschrieben: «Wir nehmen grundsätzlich positiv zur Kenntnis, dass das UVEK aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung sowie neuer technischer Erkenntnisse die bisherige Planung zu überdenken bereit ist.» Es werde begrüsst, dass die grundsätzlichen Fragen bezüglich des Koordinationsbedarfs des Flugbetriebs in Dübendorf mit dem Flughafen Zürich vertieft geklärt würden. Dies liege auch im unmittelbaren Interesse der betroffenen Bevölkerung der Standortgemeinden.

Innovationspark nicht betroffen

Das UVEK schreibt, dass die Flugplatz Dübendorf AG, die vom Bund 2014 den Zuschlag für den Betrieb erhalten hatte, jedoch nicht über die dazu nötige Befugnis zur Enteignung verfüge. Dafür wäre eine Konzession erforderlich. Das UVEK hat den Kanton Zürich über diese Entwicklungen und die neue Ausgangslage informiert. Zu den sicherheitstechnischen Aspekten wird das UVEK zudem eine Studie in Auftrag geben. Diese soll Klarheit darüber schaffen, ob der Flugbetrieb in Dübendorf überhaupt wie 2014 geplant realisierbar ist, ohne die Kapazitäten beim Flughafen Zürich einzuschränken. Der Bund wird das weitere Vorgehen in Rücksprache mit dem Kanton Zürich klären, um tragfähige Lösungen für die Zukunft der zivilen Luftfahrt in Dübendorf zu entwickeln. Der Aufbau des Innovationsparks ist von den neuen Entwicklungen nicht betroffen.