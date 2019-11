Ein echter Glarner isst immer mit Besteck

Die Hotz-Märtmocken sind eine Institution am Uster Märt. Seit 1947 gibt‘s die Schoggi-Würfel. Seit es die Confiserie Hotz am Anfang der Zentralstrasse nicht mehr gibt, wird die Produktion extra für den Märt aus dem Tiefschlaf erweckt... den treuen Kundinnen und Kunden schmeckts offenbar so gut, dass sie auch bei dem Regenwetter am Morgen extra zu den Märtmocken gepilgert sind, wie die Verkäuferin erzählt.