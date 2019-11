Skilift Ghöch startet mit neuem Pistenfahrzeug in die Saison

Noch wartet man in Bäretswil auf den ersten richtigen Schnee. Wenn er dann kommt, ist man beim Skilift Ghöch bereit: Die Bügel hängen am Lift, die Netze und Schutzpolster sind angebracht und in der Garage steht ein neues Pistenfahrzeug.

Es habe sich herausgestellt, dass das alte Pistenfahrzeug nicht mehr gerettet werden kann, sagt Ernst Steiger, Präsident des Vereins Skilift Ghöch. Zu aufwändig seien die Reparaturen und die Beschaffung von Ersatzteilen für das 28 Jahre alte Modell geworden.