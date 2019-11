Päde Hofstetter: «Ich war früher Nena-Fan»

Päde Hofstetter, ihr seid früh dran mit der Ankündigung. Ist das immer so?

Päde Hofstetter: In den ersten zwei Jahren kündigten wir auch Ende November erste Bands an, in den letzten Jahren waren wir sogar noch früher. Das ist abhängig davon, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Sobald genügend Bestätigungen da sind, gehen wir raus. Aber ein gewisses Paket von Bands und Künstlern muss schon definitiv sein.

Nach zwei Jahren wird 2020 mit Nena erstmals wieder eine Frontfrau auf der Hauptbühne stehen.

Das ist wegen dir.