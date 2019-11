Alle Traktanden kommen durch

Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Fällanden haben am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung dem Budget 2020 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 40 Prozent zugestimmt. Der Voranschlag sieht ein Plus von 1,2 Millionen Franken vor. Ebenfalls angenommen wurde die Erhöhung des Subventionsbeitrages an die Jugendarbeit Fällanden um 30'000 von 250’000 auf neu 280'000 Franken.

Auch die beiden Traktanden der Schulgemeinde wurde durchgewunken. So stimmte die Versammlung dem Budget 2020 mit einem Globalkredit von 8,9 Millionen Franken sowie der Revision der Personalverordnung zu. Bericht folgt.