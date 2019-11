Nicht jeder darf sie benutzen

Die Gemeinde Zell wird ab nächstes Jahr ihr Benützungsreglement für die Infotafeln ändern, dies teilte der Gemeinderat in seiner neusten Medienmitteilung mit. Die Gemeinde schaffte sich 2008 drei Infotafeln an. Dafür zahlte sie 35‘000 Franken. Entsprechend erstellte sie damals auch ein Benützungsreglement.

Keine kommerziellen Anlässe

Im neuen Reglement, das 2020 in Kraft tritt, bestehe kein grundsätzliches Benützungsrecht – nicht bewilligt werden zum Beispiel kommerzielle Anlässe. Auch dürfen nur Veranstaltungen bewilligt werden, die in der Gemeinde Zell stattfinden und im öffentlichen Interesse stehen.

Dazu gehören öffentliche politische, kulturelle, sportliche oder sonstige Anlässe ohne kommerziellen Zweck.

Die Benützungsdauer beträgt in der Regel 14 Tage, sie variiert zwischen mindestens sieben und maximal 21 Tagen. Ein Anspruch auf einen Aushang von 21 Tagen existiert nicht, heisst es in der Medienmitteilung. Die Kürzung des Aushangs bleibt auch nach der Bewilligung vorbehalten. Der Aushang erfolge in der Regel von Montag bis Sonntag.

Unklarheiten führten zum neuen Reglement

Grund für die Veränderung des Reglements seien Unklarheiten hinsichtlich der Nutzung gewesen. Weil die Nachfrage mit dem grossen Bevölkerungswachstum stark zugenommen habe und immer wieder Unklarheiten aufgetreten seien, ob gewisse Veranstaltungen eine Nutzungsberechtigung haben oder nicht, hat der Gemeinderat das Benützungsreglement neu ausgestaltet.