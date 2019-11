«Geld spielt wie immer die grösste Rolle»

Herr Schluep, Sie haben Elektromülldeponien in Kolumbien, Indien oder Ägypten mit eigenen Augen gesehen. Welche Gedanken zur Konsumkultur in der Schweiz lösen solche Bilder aus?

Mathias Schluep: Konsum ist weder typisch schweizerisch noch europäisch, sondern menschlich. Jeder will konsumieren. Auch die Bewohner der Länder, die keine neuen Geräte, sondern nur ausgesonderte Ware in die Finger bekommen. Sie alle orientieren sich am reichen Westen und streben nach diesem Lebensstandard.