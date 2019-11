Egger schrecken vor dem «Giesskannenprinzip» zurück

Der Hirschensaal in Egg füllte sich allmählich: 152 Stimmberechtigte nahmen am Montagabend an der Gemeindeversammlung teil. «Denkst du, der Akku des Laptops hält für die nächsten acht Stunden?», scherzte einer der Gemeinderäte vor Beginn. Es war allen klar: Heute könnte es länger dauern.