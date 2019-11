Überstunden für Oberländer Pilzkontrolleure

Dank den vermehrten Niederschlägen im August und den warmen Temperaturen hat die Pilzsaison im Zürcher Oberland früher als in den letzten Jahren begonnen – und wie! Viele kantonale Pilzkontrolleure hatten dadurch bereits im August alle Hände voll zu tun. So auch die beiden Pilzexperten der Kontrollstellen in Wald und Rüti. «Vor allem Sommer- und Fichten-Steinpilze zeigten sich in den Wäldern der Region bereits im August in grossen Mengen», sagt Roland Eschmann, langjähriger Pilzkontrolleur in Rüti und den angeschlossenen Gemeinden Dürnten und Hombrechtikon.