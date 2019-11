«Da ist mir das Herz aufgegangen»

Was ein schönes Bild: Hier die Elefanten, dickhäutig und intelligent. Und dort die Bachelorkandidatinnen: Nah am Wasser gebaut und… Nein. Lassen wir das.

Danach mussten die vier Damen und der Bachelor im Dschungel übernachten. Während einem Einzelgespräch entschied sich die 19-jährige Cindy, Patric zu küssen und musste das am nächsten Tag ungefähr 36 Mal erzählen. Laaaaangweiliiiiiiiig.

«Ich habe ihn einfach geküsst.» Kandidatin Cindy, zum 37. Mal

Am Ende stellt Patric die Nerven der noch übrig gebliebenen Kandidatinnen auf die Probe: Drei Mal blufft er in der Nacht der Rosen, drei Mal kommt die jeweils betroffene Kandidatin trotzdem in die nächste Runde. So auch Grace: Patric überschüttete sie mit Komplimenten, wollte dann aber wissen, wieso eine so tolle Frau single ist.

Grace konterte mit «ich habe den Richtigen noch nicht gefunden, weil er vor mir steht.» Okay, nicht schlecht. Auch Patric war beeindruckt, gab zuerst sein unheimliches Lachen von sich und Grace dann eine Rose. Als einzige zurück in die Schweiz fliegen musste Yiankarla. Sie habe einfach zu viel Temperament für Patric.

Ein bizzeli werden wir sie vermissen, die «Mamichulo».