Das sind die Fakten rund um das Wetziker 5G

23 Mobilfunkantennen stehen auf Wetziker Stadtgebiet. Verteilt sind sie auf der ganzen Fläche, ausser in Ettenhausen. Die Netzbetreiber könnten sie alle relativ problemlos zu 5G-Antennen aufrüsten. Die Grünen blicken diesem Umstand besorgt entgegen. Denn die Risiken der Strahlung seien nicht bekannt und würden jetzt erst erforscht, schreibt die Partei in einer Interpellation.

Nun liegt die Antwort des Stadtrats dazu vor. Auf die Frage, ob es in Wetzikon bereits 5G-Baugesuche gebe, antwortet er: «Für Mobilfunkanlagen sind die Technologien nicht Bestandteil einer Baubewilligung.» In anderen Worten: Die Stadt weiss im Grunde nicht, wo 5G geplant ist. Entscheidend sei lediglich die Einhaltung der Grenzwerte, was sich jedoch zwischen den verschiedenen Technologien (2G, 3G, 4G oder 5G) nicht unterscheide.

Meldung geht ans Bakom

Was die Netzbetreiberinnen also für eine Technologie einsetzen, ist ihnen überlassen. Der Stadt sind sie keine Rechenschaft schuldig, einzig dem zuständigen Bundesamt Bakom müssen sie dies melden.

Im Mai hat der Stadtrat laut eigener Auskunft eine Antenne an der Motorenstrasse 2a bewilligt. Jene Anlage solle - so die Auskunft des dafür zuständigen kantonalen Amtes - offenbar den Funkdienst 5G beinhalten. Sie sei aber noch nicht in Betrieb. Und auch sonst gebe es derzeit keine 5G-Antenne in Wetzikon.

Nur Swisscom hat berichtet

Die Swisscom habe im April dieses Jahres aber angekündigt, dass sie bis Ende Jahr über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit 5G versorgen wolle – das betreffe auch einen Grossteil der Wetziker Antennen. Von den übrigen Netzbetreibern hat der Stadtrat keine Kenntnis über die 5G-Pläne.

Ebensowenig gedenkt die Exekutive, lokal aktiv zu werden, um die Bevölkerung vor 5G zu schützen. «Der Schutz vor Strahlung ist auf Bundesebene geregelt», schreibt er. Der geregelte Immissionsschutz und die Emissionsbegrenzung sei abschliessend und behördenverbindlich.

Und damit beantwortet der Stadtrat auch die in einer Frage implizierte Forderung nach einem städtischen 5G-Moratorium, bis das tatsächliche Schadenspotenzial der Strahlung bekannt ist. «Die Stadt Wetzikon ist von Gesetzes wegen verpflichtet, eingehende, vollständige Baugesuche zu publizieren und fristgerecht zu bearbeiten. Sie kann nicht von sich aus die Bearbeitung von Gesuchen aussetzen.»