Effretiker Juniorinnen wollen sich international messen

«Es wird Zeit, einen Schritt weiter gehen», sagt der Fussballtrainer der B-Juniorinnen des FC Effretikon Marc Bossert. Mit seinen Schützlingen will er an einem internationalen Fussballturnier teilnehmen. Nächsten April soll es an den Wettkampf «Copa Jordi» an der «Costa Brava» an der nordöstlichsten Küste Spaniens gehen.