«Bei uns laufen keine Bären durch die Strassen»

An den Ufern der Newa spiegelt sich der Glanz von St. Petersburg wie an kaum einem anderen Ort in der Stadt. Es ist eine märchenhafte Kulisse: der monumentale Winterpalast der Romanows, die Peter- und Paul-Festung mit ihren goldenen Türmen, die mächtigen Brücken über den breiten Strom. Walter Denz streckt die Arme aus und sagt: «Hier habe ich meine zweite Heimat gefunden.»