Stimmberechtigte winken alle Geschäfte durch

Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Schwerzenbach haben am Freitagabend an der Gemeindeversammlung im Chimlisaal dem Budget 2020 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 36 Prozent zugestimmt. Der Voranschlag 2020 sieht bei einem Aufwand von 16,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 16,6 Millionen Franken ein Defizit in der Höhe von 130'000 Franken vor.

Im Anschluss an tagten die Stimmberechtigen der Primarschulgemeinde Schwerzenbach. Auch sie stimmten dem Budget 2020 zu. Bericht folgt.