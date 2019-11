Neues Zentrum für Freiwilligenarbeit nimmt Betrieb auf

Pünktlich zum «Tag der Freiwilligen» feiert die neue Benevol-Fachstelle Zürioberland in Pfäffikon am 5. Dezember Eröffnung. «Nachdem die Generalversammlung im Mai grünes Licht für das Projekt gegeben hatte, konnten wir uns endlich auf die Suche nach einem geeigneten Standort machen», sagt Hansruedi Kocher, Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft Bezirk Pfäffikon (GGBP) und damit auch Präsident der neuen Benevol-Fachstelle Zürioberland. Die GGBP hatte es sich in ihrem Leitbild 2016 zur Hauptaufgabe gemacht, die Freiwilligenarbeit zu fördern.