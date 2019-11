Fehraltorferin realisiert Song mit Instagram-Star

Der Song hat bereits über 6000 Aufrufe. (Quelle: Youtube)



Spricht man mit Anna Smith, hört man ihr den Walliserdialekt überhaupt nicht an. Das hat einen bestimmten Grund: «Im zweiten Kindergarten meinte meine Lehrerin, dass mich die anderen Kinder nicht verstehen und ich doch lieber Züri-Dütsch reden soll.» Seither habe sie sich dieses angewohnt. «Zuhause ‹wallisern› wir aber noch», fügt sie an und lacht.

«Hoffe, die Walliser fühlen sich nicht angegriffen»

Die Zusammenarbeit mit Zeki Bulgurcu hat sich durch die Swiss Influencer Awards ergeben. Smith sei von Bulgurcu an der Afterparty der Show angesprochen worden, ob sie nicht mit ihm einen Song realisieren möchte. «Eine Woche später haben wir uns getroffen und über Songideen gesprochen», so die Sängerin. Es sei von Anfang an das Ziel gewesen, zwar einen Comedysong zu machen, diesen aber ernsthaft umzusetzen und ein professionelles Video zu realisieren. «Ich finde, das ist uns gelungen», sagt Smith.

Sie habe sich gefreut, den Walliser Dialekt mal wieder in der Öffentlichkeit auspacken zu können - hoffe aber, dass sich die Bewohner des Kantons nicht angegriffen fühlen und es mit Humor nehmen. «Ich möchte mich damit auf keinem Fall über meine eigene Heimat lustig machen.»

Ob sich weitere Zusammenarbeiten mit dem «Swissmeme»-Star ergeben, würde davon abhängen, wie gut der Song bei den Fans ankommt, Smith wäre jederzeit wieder dabei. «Bis jetzt habe ich eigentlich nur positives Feedback erhalten», so Anna Smith.

Zeki Bulgurcu gewann 2019 denn Swiss Comedy Award in der Kategorie Entertainment. Bekannt wurde er wegen der Meme-Seite «Swissmeme» auf Instagram, wo ihm mittlerweile über 800'000 Personen folgen. Meistens handeln die Bilder von Alltagssituationen, simplen Fragen, die man sich im täglichen Leben stellt und kleinen Details, denen aber kaum jemand Beachtung schenkt.