Der Antikapitalist, der profitieren will

Ein bisschen Rebell, ein bisschen Profiteur. So könnte man Rafael beschreiben. Der 23-jährige Dübendorfer nimmt während des Gesprächs mehrmals das Wort «profitieren» in den Mund, wenn er über Aktionsangebote spricht, die er in den Tiefen des Internets ausgegraben hat. Und sagt gleichzeitig: «Ich bin schon so eine Art Kommunist.»