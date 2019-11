Warum manche Patrouille-Suisse-Piloten barfuss fliegen

Im roten Fliegeroverall, glattrasiert und mit einer markanten Uhr am Handgelenk präsentiert sich Nils Hämmerli, Kommandant der Patrouille Suisse, den Anwesenden am Mittwochabend im Weisslinger Kirchgemeindehaus. Die Aviatik-Fans, die sich via Gemeindeverein ein Ticket für den Vortrag gekauft hatten, sind ein dankbares Publikum und hängen an Hämmerlis Lippen. In Weisslingen ist die Patrouille Suisse noch gern gesehen und ein Verband, auf den man äusserst stolz ist.