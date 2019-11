Neue Uniformen für die Ustermer Stadtpolizei

Es sei das bisher grösste Beschaffungsprojekt in der Schweizer Polizeilandschaft, schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung. Zwölf kantonale Polizeikorps, mehrere Stadtpolizeien und die SBB-Transportpolizei werden künftig die gleichen Uniformen tragen. Für die Stadtpolizei Uster heisst das, dass sich die Beamtinnen und Beamten nach über 15 Jahren von der alten Uniform, die sie von der Stadtpolizei Zürich bezogen, verabschieden müssen. Durch die gemeinsame Beschaffung sollen künftig Kosten gespart und der logistische Aufwand verkleinert werden.

Neu unterscheiden sich die Mitglieder der unterschiedlichen Polizeikorps nur noch durch ihre Krawatten und Badges. Auf dem Ustermer Badge ist das Schloss zu sehen. Das Abzeichen ist in grauen und schwarzen Tönen gehalten. «Auf die Übernahme der Farben des Stadtwappens wurde primär wegen der orangen Verkehrspolizeijacke verzichtet», schreibt Polizeikommandant Andreas Baumgartner auf Anfrage. Wie die Krawatte genau aussehen wird, ist noch nicht geklärt. «Die Evaluationsphase läuft immer noch», so Baumgartner.

Ohne Engegefühl

Abgesehen von Badge und Krawatte müsse man schon etwas genauer hinsehen, um die neuen von den alten Uniformen zu unterscheiden, so der Polizeikommandant. Die Veränderung liegt im Detail: Die T-Shirts und Hemden seien in einem neuen Dunkelblau gehalten, die Verkehrspolizeijacken wirkten leichter und seien funktionaler. So haben die Uniformen etwa einen besseren Wärmeschutz.

Zudem sei die Uniform körperbetonter und entspreche «dem heutigen Stand der Mode». Als Beisiel nennt Kommandant Baumgartner den Gummizug im Hemdkragen, damit der oberste Knopf leichter geschlossen werden kann und ein Engegefühl vermieden wird. Laut Baumgartner sind die Uniformen auch bequemer: Dies könne man schon nach den ersten Tagen seit der Umrüstung sagen.

Die neue Uniform wurde laut der Stadtpolizei Uster während rund eineinhalb Jahren durch 250 Mitarbeitende getragen und unter realen Bedingungen getestet. Jetzt sei der «interne Umrüstungsprozess» gestartet: 840 Uniformteile werden an die Polizistinnen und Polizisten verteilt. Ab dem neuen Jahr sollen dann alle einheitlich auftreten. Gekostet haben die neuen Uniformen 32'000 Franken.