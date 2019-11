Lebende Bücher gegen Vorurteile

Treffen sich ein Imam, eine Pilotin, ein Töffclub-Mitglied, eine Transfrau, ein ehemaliger Schweizer Gardist und ein Mann, der in der DDR aufgewachsen ist in einer Bibliothek. Das ist nicht der Anfang eines Witzes, sondern am Samstag Realität in Wetzikon. Im Rahmen einer Living Library – einer lebendigen Bibliothek – erzählen die sechs Menschen aus der Region als «lebendige» Bücheraus ihrem Leben. Der Verein Jass, der sich für eine inklusive Gesellschaft einsetzt, die Stadt Wetzikon und die Bibliothek selbst organisieren den Anlass.