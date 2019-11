Jung, faul und kriminell: Zwei Oberländer begingen Überfall mit Bande

Sie waren faul, hatten keine Arbeit und brauchten Geld. Drei Männer, zwischen 19 und 25 Jahre alt, kamen am 1. August 2018 auf die Idee, Jugendliche zu berauben. Ein Unbekannter gab den Männern, die aus Rüti, Dübendorf und der Umgebung von Winterthur stammen, den Tipp, es beim Jugi Männedorf zu versuchen.

Zwei der drei hatten Messer dabei. Am Tatort trafen sie zwei Jugendliche an. Um sie einzuschüchtern, rammte einer sein Messer in die Tischplatte. Die Jugendlichen händigten 70 Franken und über 30 Gramm Marihuana aus.

Ein Messer am Hals