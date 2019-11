Fünf Tipps für eine gelungene Hochzeit

Haben Sie schon Pläne für ihre Hochzeit? Vielleicht sogar schon ein konkretes Datum? Soll es eine märchenhafte Hochzeit auf einem Schloss oder eine eher schlichte Zeremonie werden? Egal, wie das Fest in Ihren Vorstellungen aussieht: Je näher der grosse Tag rückt, desto grösser wird neben der Vorfreude bei vielen Paaren auch der Stress. Das muss nicht sein.

Stephanie Horstmann kennt sich mit den Problemen und Sorgen von hochzeitswilligen Paaren aus. Sie ist diplomierte Hochzeitsplanerin und Inhaberin von fest-zeit.com. Gemeinsam mit ihrer Tochter Hanna, die für das Marketing und Eventmanagement zuständig ist, organisiert sie Hochzeiten in der ganzen Schweiz und beriet am Wochenende Paare an der Hochzeitsmesse «Wedding-Emotion» in Greifensee. Schon im Vorfeld der Planung gibt es einiges zu beachten. Die wichtigsten Tipps verrät Stephanie Horstmann im Video.

Ganz entscheidend ist für Stephanie Horstmann aber vor allem eines: «Bleiben Sie authentisch und machen Sie Ihr eigenes Fest!»