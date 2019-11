«Das ist einfach der Lauf des Lebens»

Sie sind Geschäftsführer der BS Strohmeier AG in Wetzikon. Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?

Dominik Strohmeier: Die Arbeit bedeutet mir sehr viel und ist auch ein grosser Bestandteil von meinem Leben. Ich schätze bei meiner Arbeit vor allem die unternehmerische Freiheit.



Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

In der Schulzeit durfte ich in meinen Schulferien im elterlichen Betrieb aushelfen. Ich besserte so mein Taschengeld auf. Die Arbeit als Bauspengler gefiel mir sehr gut. Ich sah dort, was ich den Tag durch geleistet habe. Von da an war ich mir sicher, dass ich den Beruf als Bauspengler erlernen möchte.



Wie kam es zur Arbeitsstelle im elterlichen Betrieb?

Die Berufslehre absolvierte ich in einer Firma im Zürcher Oberland, machte anschliessend die Rekrutenschule und durfte danach noch weitere zwei Jahre dort arbeiten. Im Jahr 2010 wollte ich dann in den elterlichen Betrieb und nahm dort am 1. Juni meine Arbeit auf. Zuerst machte ich Spengler- und Solar-Arbeiten, später verlegte ich meine Tätigkeit mehr und mehr ins Büro.



Was würden Sie rückblickend anders machen?

Vielleicht würde ich nochmals in einem anderen Betrieb arbeiten, bevor ich im elterlichen einsteigen würde. So hätte ich noch andere Ansichten, Ideen und Erfahrungen sammeln können.



Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Mein damaliger Lehrmeister und der Lehrlingsbeauftragte haben mir sehr viel fachliches Wissen beigebracht. Sie waren mir menschlich ein Vorbild. Mein Lehrmeister hat mir beigebracht, vorausschauend zu denken. Man solle nicht nur für sich und seine Arbeit achten, sondern auch für nachfolgende Handwerker schauen, damit sie es vielleicht etwas einfacher haben. Heute fehlt diese vorausschauende Sichtweise manchmal unter den Menschen.



Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Work-Life-Balance – ein Wort, das in aller Munde ist. Ich finde es nicht immer einfach, den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Ich habe den Betrieb und das Wohl der Mitarbeiter im Auge, da kommt die Work-Life-Balance manchmal zu kurz. Wichtig ist mir die Freude an der Arbeit und die ist vorhanden.



Haben Sie denn freie Zeit für sich?

Ich nehme mir vor, am Donnerstagabend etwas für mich zu machen. Das kann Sport sein, oder ich erledige etwas Persönliches.



Glauben Sie an eine Vorsehung oder Schicksal?

Ja, ich bin ein Schicksalsmensch. Ich denke, im Leben kommt es so, wie es kommen muss. Es passieren Dinge, die uns vielleicht nicht passen und im Nachhinein sagt man sich: Doch, es musste so kommen. Manchmal wendet sich etwas Negatives ins Positive. Wo eine Türe zugeht – geht eine Türe wieder auf.



Welche Persönlichkeit würden Sie gerne treffen?

Roger Federer ist ein beachtlicher Sportler. Seine Karriere ist enorm. Mir macht Eindruck, wie er trotz Erfolg auf dem Boden bleibt und immer noch sich selbst ist.



Worüber ärgern Sie sich?

Wir leben in einem grossen Luxus. Durch den Wohlstand geraten viele Dinge leider etwas in Vergessenheit. Da kann es passieren, dass aus einer Mücke ein Elefanten gemacht wird. Das kann mich ärgern. Man sollte die Dinge, die wir als selbstverständlich erachten, wieder mehr wertschätzen.



Worüber freuen Sie sich?

Ich freue mich über meine Gesundheit und wenn ich etwas mehr Zeit für mich habe. Zeit ist ein rares Gut.



Wo liegen Ihre Stärken?

Ich bin ein ruhiger Mensch und behalte in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf. Das hat mich im Leben immer weitergebracht.



Und Ihre Schwächen?

Vielleicht sollte ich etwas mehr für mich schauen und auch einmal nein sagen können.



Kochen Sie gerne?

Kochen ist eines meiner Hobbys. Im Moment bereite ich gerne Wildgerichte zu, versuche aber auch gerne neue Gerichte aus.



Womit würden Sie sich beschäftigen, wenn Sie mehr Zeit hätten?

Ich würde gerne mehr mit meiner Familie und meinem Umfeld verbringen. Auch das Fliegenfischen kommt zu kurz.



Worauf sind Sie stolz?

Ich bin sehr stolz, im Betrieb ein tolles Team an meiner Seite zu haben. Es macht tagtäglich einen hervorragenden Job.



Ist Ihnen einer Ihrer Lehrer besonders in Erinnerung geblieben?

Mein Sekundarschullehrer war eine beeindruckende Persönlichkeit. Er konnte mich gut motivieren, sagte aber auch klar, wenn ihm etwas nicht passte.



Wo verbringen Sie Ihre Ferien?

Ich bin gerne in der Schweiz und Reise auch im Ausland. Letztes Jahr war ich mit einem Kollegen in Chile, dieses Jahr besuche ich Costa Rica.



Spielen Sie ein Instrument oder würden Sie gerne eines spielen?

Musik mag ich. Ich spielte als Jugendlicher Gitarre, hörte dann aber bald wieder auf.



Betreiben Sie Sport?

Ich jogge gelegentlich und fahre gerne mit dem Rennvelo. Zusammen mit Kollegen unternehmen wir Touren in der Region.



Was ist Ihr Lieblingsort im Zürcher Oberland?

Der Bachtel. Es ist der Hausberg von Hinwil, wo ich aufgewachsen bin.

(Aufgezeichnet: Bruno Fuchs)