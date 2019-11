Stahlträger fällt auf Arbeiter

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Wildbergstrasse in Wila ein Mann lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Dies gab die Kantonspolizei in einem Communiqué bekannt.

Gegen 14 Uhr wollte ein 60-jähriger Mann einen Stahlträger mit einem Lastwagenkran bewegen. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen fiel der Stahlträger auf den Arbeiter. Der Mann zog sich dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen.

Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt und werde durch die Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht, hiess es in der Mitteilung weiter.