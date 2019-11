«Krafttraining ist Körperpflege»

Knapp 80 Personen folgten der Einladung des Wirtschaftsforums Wetzikon (WFW) am Dienstagabend in den Eventsaal des Hotels Swiss Star in Wetzikon, um zu hören was Nils Planzer zu sagen hat. Sie wurden von der Präsidentin des WFW. Sandra Elliscasis begrüsst und nicht enttäuscht, dafür manchmal etwas überrascht. Zum Beispiel von der Aussage, das Planzer, der die grosse Transport AG mit 5300 Mitarbeitern in der dritten Generation führt, zuhause kein Notebook hat und auf seinem Handy keine Mails empfangen kann. «Ich habe zuhause kein Büro», sagte er.