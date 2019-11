Schulgemeinde und Politische Gemeinde Hinwil spannen zusammen

Nicht immer ziehen sie am selben Strang. Wenn es aber um das kombinierte Neubauprojekt Kindertagesstätte und Kindergarten am Standort Breitestrasse geht, koalieren die Schulgemeinde und die Politische Gemeinde Hinwil. Denn: Es fehlt an Platz und die bestehenden Liegenschaften sind inzwischen sanierungsbedürftig.