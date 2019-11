Das sagt der Kinderzoo zum Zürcher Giraffengehege

Als das Kleine das Licht der Welt erblickte, war es 85 Kilogramm schwer und schon 190 Zentimeter gross. Nur 45 Minuten danach stand das Giraffenmädchen im Kinderzoo der Knies in Rapperswil bereits das erste Mal auf eigenen Beinen. Der Jö-Effekt war perfekt, Familien strömten zum Gehege. Ein wahrer Publikumsmagnet. Bislang konnte man die langbeinigen Tiere im Grossraum Zürich nur in Rapperswil sehen, der Zürcher Zoo hatte sie letztmals 1956 in seinen Gehegen.

«Wir haben unsere Giraffen nie als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben.»