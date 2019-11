Doggy, Desserts und Dates

So gut offensichtlich, dass er Julia daraufhin zu einem Einzeldate mit Spielregeln einlädt. Wer jetzt an Fesseln und Augenbinden denkt, liegt aber falsch: So lange sie isst, darf sie Fragen stellen. Hört sie auf zu essen, ist das Date vorbei. Eigentlich easy, denn: Wer verzichtet schon auf Essen?

Blöd nur, dass das Essen aus Kakerlaken, Aal und frittierten Vogelspinnen besteht. Julia schlägt sich aber gut – erst bei der Spinne knickt sie, wie auch Bachelor Patric, dessen grösste Angst übrigens Spinnen sind, ein. Und erhält dafür ein Dessert: Ein unglaublich leidenschaftlicher Kuss des Bachelors. Für einmal bin ich Team Patric – well done boy.