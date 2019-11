Box, Geschenkbox

Landrauchschinken, Chämisalami, Salander Chnebel, Meringues – das ist wie Musik in meinen Ohren. Auf traditionelle Art und Weise werden meine Fleischprodukte in der Lötterle Tösstaler Schinkenräucherei geräuchert und luftgetrocknet. Mit Hilfe von regionalem Sägemehl, Tannenzweigen und Buchenspälten entstehen die feinen Aromen. Zum Dessert schlemme ich am liebsten die leckeren Meringues vom SennHofladen in Russikon. Jedes einzelne Stück mit grösster Vorsicht handgemacht – ein wahrer Traum. Wenn ich verschenkt werde, finden es die Leute besonders witzig, die Bratschaufel von Nef Holzwaren mit individuellen Grussworten zu versehen.

So gerne ich feinste Fleischwaren geniesse, so sehr mag ich auch den Käse der Zürcher Oberländer Käsereien, den naturnah angebauten Tee vom Kräuterhof Sunnegrund und den feinen Tropfen aus dem Ustermer Rebberg von Eveline Heusser. Ob beim Raclette mit Freunden, beim «Zvieri-Plättli» oder einfach für den «Gluscht» – ich bin für alles gewappnet.

Speziell in der Vorweihnachtszeit bin ich äusserst beliebt. Ich bin flexibel für individuelle Zusammenstellungen und gebe gerne Tipps. Regionaler Genuss ist meine Mission, ich bereite den Menschen gerne Freude und Qualität hat oberste Priorität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zuerioberland-regionalprodukte.ch