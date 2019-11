Prächtige Stimmung in Pfäffikons Finsternis

Hunderte von Schülerinnen und Schülern hatten sich auf diesen Moment am Samstagabend gefreut. Zum Eindunkeln kurz nach 17 Uhr zog es Kinder und ihre Eltern zu den Ausgangspunkten der Sternwanderung.

Von den Schulhäusern Steinacker, Obermatt und Mettlen ging es Richtung Seequai. Kaum waren die Lichter in den kreativ geschnitzten Räbeliechtli angezündet, wurde es in Pfäffikon auch dunkel. Die drei Umzüge wurden so noch stimmungsvoller. Später am See vereint, kam es noch zum feierlichen gemeinsamen Singen. (mav)