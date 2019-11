Manuela Bieri schafft die Wahl

In letzter Minute hat Manuela Bieri (parteilos) ihren Hut für den freien Sitz in der Rechnungsprüfungskommission Turbenthal in den Ring geworfen (wir berichteten). Und sie schaffte auf Anhieb die Wahl mit 230 Stimmen. Auf Vereinzelte entfielen 93 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 162 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 19 Prozent. Der RPK-Sitz wurde frei, weil Mark Porter zurückgetreten ist.