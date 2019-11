Der Sprengkandidat zieht in den Gemeinderat ein

In Fällanden galt es am Sonntag zwei Sitze im Gemeinderat neu zu besetzen. Dies, weil Liegenschaftsvorstand Roland Gretler (SP) und Finanzvorsteherin Brigit Frick (parteilos) per Ende Jahr aus dem Gemeinderat ausscheiden. Für die Ersatzwahl kandidierten mit Daniel Lienhard (SVP) und Rita Niederöst (SP) relativ früh zwei bekannte Gesichter. Lienhard ist seit 2014 Mitglied der Rechnungsprüfungskommission und Niederöst war mehrere Jahre in der Sozialbehörde tätig.