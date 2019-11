Bäretswil sagt ja zu Reservoir und mehr Trinkwasser

Wenn ein Reservoir im 90. Lebensjahr ist, dann wundert es nicht, dass der Gemeinderat sagt: Aus und vorbei. So geschehen mit dem Reservoir Allenberg in Bäretswil. Pumpen und Altbau sind laut Exekutive am Lebensende angekommen. Ein Neubau muss her.

Mit diesem Ansinnen und einem Kredit über 1,47 Millionen gelangte der Gemeinderat an die Stimmberechtigten, die am Sonntag nun über das Projekt befinden mussten.

Das Verdikt ist klar: Das Reservoir wird ersetzt. Der Neubau, der zugleich die Trinkwasserkapazität erhöhen soll, erhielt an der Urne 1254 von 1302 gültig eingelegten Stimmen. Nur 34 Personen stimmten dagegen - dies allerdings bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 36.13 Prozent. So oder so: Das Resultat entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von fast 98 Prozent.