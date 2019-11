Aeschbacher versteigert in Laupen Kunst

Das graue Ecksofa in der Stube des Laupner Familie Keller ist einer Festbank gewichen. Am massiven Esstisch sitzen am Samstagnachmittag ausnahmsweise mehr als die fünf Familienmitglieder. Zum zehnten Mal beteiligen sich Urban Keller, Isabel Keller und die drei Kinder Lili, Till und Jim an der Sternenwoche der Unicef. Dieses Jahr fliesst das Geld nach Ruanda und kommt burundischen Flüchtlingskindern zu Gute.