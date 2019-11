Wenn die Kaffeemaschine morgens den Geist aufgibt

Es war quasi der Mega-Gau: kein Kaffee! Kaffeemaschine kaputt! Am Morgen früh! Der Behälter, der das gemahlene Pulver auffängt, lässt sich nicht mehr in die Maschinen schieben. Kaffee trinken passé. Wach werden eine mühsame Angelegenheit. Und dann lag da noch so ein komisches Plastikteil, das irgendwo rausgefallen war.