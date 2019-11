Gemeinderat Bauma bewilligt einen weiteren Kredit

Das Alters- und Pflegeheim Böndler schafft sich für das Haus «Birke» eine neue Badewanne an, dies geht aus der neusten Mitteilung des Gemeinderats Bauma hervor. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit in der Höhe von 16‘500 Franken bewilligt.

Da die alte Badewanne defekt sei, könne diese nicht mehr repariert werden. Die neue Wanne verfüge über eine Hubfunktion, eine Whirlfunktion, eine Wannenverkürzung sowie auch über einen Überlaufschutz. Der Lieferauftrag wird an die Firma Binder Rehab AG in Villmergen erteilt, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats.

Mehrere Sanierungen notwendig

Seit letztem Herbst wird das Haus «Birke» des Alters- und Pflegeheims Böndler saniert. Unter anderem wird der Dachstock ausgebaut und eine Tagesstätte für demente Bewohner eingerichtet. Ebenfalls teilte das Altersheim diesen Sommer mit, dass die Wasserleitungen im Haus «Linde» ersetzt werden müssten. Dafür hat der Gemeinderat 200‘000 Franken gesprochen (wir berichteten).