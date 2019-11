Eisenbahn-Freunde zeigten ihre Modelle in Illnau

Gegen hundert Besucher interessierten sich am Samstag für die Ausstellung der Eisenbahnfans in ihrem Vereinslokal in Illnau. Beim näheren Hinsehen konnte man immer wieder Neues entdecken. Bereits die kleinen Besucher staunten und spielten auf dem extra vorbereiteten Tisch mit Modellen der Spur N. Im grösseren Raum dampften und drehten die Modelle in der Spur H0 ihre Runden.