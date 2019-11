Zwei Witzbolde in der Ustermer Bibliothek

«Hier liegt ein Missverständnis vor, meine Damen und Herren», sagt der Journalist Urs Heinz Aerni schmunzelnd zur Begrüssung. Rund 70 Personen sind an diesem Donnerstagabend in die Stadtbibliothek Uster gekommen, um das Programm «Der Witz – Die unterschätzte literarische Gattung» zu sehen, das Aerni zusammen mit dem Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart präsentiert. Trotz dem Titel erwarte die Besucher aber kein Halligalli-Abend, so Aerni. «Denn Witze sind eine ernste Angelegenheit.»