Zürcher Oberländer Kirchentag gewinnt Zwinglipreis

Am Reformationssonntag, 3. November, konnte eine Delegation des Vereins «Aktion Kirchen Züri Oberland» einen der vier Anerkennungspreise des Schweizerischen Protestantischen Volksbunds (SPV) entgegennehmen. Dieser vergibt den Zwinglipreis jedes Jahr, um innovative kirchliche Projekte zu würdigen.

Dass es der Kirchentag «mitenand glaube», der im Juli 2018 stattfand, inmitten von 29 Initiativen in den kleinen Kreis der Preisträger schaffte, liege zum einen in seiner breiten Abstützung begründet, schreibt Pfarrer Thomas Muggli-Stockholm aus Bubikon in einer Mitteilung. Der Grossanlass sei von 50 landes- und freikirchlichen Gemeinden organisiert worden habe rund 5000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet.

Viele Freiwillige

Noch bemerkenswerter sei der aussergewöhnlich hohe Anteil der Freiwilligenarbeit von 90 Prozent, sowie die Finanzierung: Über 200'000 Franken der Ausgaben 370'000 Franken hätten durch Kollekten, Spenden und Sponsoring gedeckt werden können. «Mit alldem konnte sich der Zürcher Oberländer Anlass gegenüber professionell organisierten Anlässen absetzen», so Muggli-Stockholm.

So habe dieser Preis für die am Kirchentag Engagierten eine Bedeutung, die weit über den damit verbundenen finanziellen Zustupf von 500 Franken hinausgehe. Er motiviere zusätzlich, den an der Generalversammlung vom März 2019 getroffenen Beschluss umzusetzen: Der Verein bleibe bestehen, um das Motto weiterhin zu pflegen.