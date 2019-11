Am Grünen Ustertag noch letzte Stimmen fangen

Der Grüne Ustertag kann in diesem Jahr auf der Erfolgswelle der Grünen surfen: Sowohl an den kantonalen Wahlen vom März als auch an den eidgenössischen Wahlen vom Oktober legte die Partei stark zu. An letzteren steigerte sie in Uster ihren Wähleranteil im Vergleich zu 2015 um 8,46 Prozentpunkte auf 16,49 Prozent. Mit Meret Schneider (27) gelang einer jungen Ustermer Ex-Gemeinderätin zudem überraschend der Sprung in den Nationalrat.