Ärger mit neuen Wohnungen auf dem Zwicky-Areal

«Atemberaubende Aussicht» und eine «hohe Lebensqualität» versprachen die neuen Wohnungen im «Waldhaus Neuguet» an der Grenze zu Dübendorf den zukünftigen Eigentümern vor zwei Jahren. Der Traum vom luxuriösen Eigenheim zu einem Preis von bis zu 1,8 Millionen Franken entpuppte sich aber immer mehr als Albtraum. Die hundert Eigentümer fühlen sich wie im falschen Film. Beim «Tages-Anzeiger» machen sie ihrem Ärger Luft und beschweren sich über die «haarsträubende» Situation, die auch erfahrene Bauleute aussergewöhnlich fänden (wir berichteten).

«Praktisch alle Bauarbeiten verspätet»

Die Wohnungen auf dem Zwicky-Areal hätten eigentlich Ende 2018 einzugsbereit sein müssen. Der Einzug verzögerte sich jedoch mehrmals. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» konnten 19 Partien bis jetzt noch nicht einziehen. Stattdessen pilgerten sie von einer Zwischenlösung zur nächsten, da sie diese jeweils nur bis zum nächsten Einzugstermin mieteten, der sich dann immer weiter nach hinten verschob. Einige wohnten in der Zwischenzeit im Hotel, das sich in den untersten drei Etagen des markanten Gebäudes befindet.

Schuld an der langen Verzögerung sei die Steiner AG, die das «Waldhaus Neuguet» im Auftrag der Firma Halter baute, so der Geschäftsführer von Halter. Von der Steiner AG seien «praktisch alle Bauarbeiten mit grosser Verspätung angegangen worden», wird er vom «Tages-Anzeiger» zitiert. Es gibt Mutmassungen, Steiner habe zu lange mit den Subunternehmen um die Preise gefeilscht. Steiner hingegen erklärt die Verzögerung mit falschen Plänen und fehlenden Bewilligungen. Mittlerweile zeigen sich die beiden Firmen jedoch wieder versöhnlich.

Gemeinsames Leid

Die meisten Eigentümer sind nun eingezogen. Wie sie gegenüber dem «Tages-Anzeiger» berichten, erlebten sie ihr richtiges blaues Wunder erst nach dem Einzug. Ein Eigentümer habe über 100 Mängel in seiner Wohnung feststellen können. Auch andere beklagen sich über Wasserschäden, Kratzer in den Scheiben oder falschen Fugenfarben. Aus der Hotelküche unterhalb der Wohnungen rieche es bis in den 10. Stock nach Speck. Einige Eigentümer mussten monatelang im Hotel duschen, das als erstes fertiggestellt worden war.