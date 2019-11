Was brummte Montagnacht?

In der Montagnacht waren im Raum Uster über längere Zeit Motorengeräusche aus dem Luftraum zu hören. Am Mittwoch wurde auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Uster, wenn» ein Aufruf zur Klärung der Herkunft der Geräusche gestartet. In den Kommentaren wurde darauf rege spekuliert. Die diskutierten Ursachen für das Brummen reichten von Suchflügen der Rega, über Aufklärungsdrohnen der Armee, bis hin zu wohl weniger ernst gemeinten UFOs.

Die Erklärung liefert nun Markus Burkhard, Chef Operationen des Flugplatz Dübendorf: «Die Geräusche stammten von zwei Pilatus Porter-Maschinen der Armee, welche im Rahmen von Nachtabsprüngen im Einsatz waren.» Die Flugzeuge brachten Fallschirmaufklärer in die Luft, die dann in einer Höhe von rund 3000 Metern absprangen. «Ziel der Übungen ist es, bei Nacht eine genau vordefinierte Landezone auf dem Flugfeld in Dübendorf zu treffen.» Und diese Aufgabe sei «sehr anspruchsvoll», betont Burkhard.

Solche Übungsflüge an sich seien nichts Aussergewöhnliches. Diese fänden nämlich vier bis fünfmal pro Jahr im Rahmen von normalen Nachtflügen statt, die jeweils montags und dienstags von 18 bis 22 Uhr, durchgeführt werden können, so Burkhard.