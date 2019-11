Stadtrat befürwortet Spitalfusion

Der Ustermer Stadtrat habe sich intensiv mit der Frage der Spitalfusion befasst und beantragt nun dem Gemeinderat, den Stimmberechtigten von Uster ein Ja an der Urne zu empfehlen. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Vorlage kommt voraussichtlich am 17. Mai an die Urne, wobei sämtliche an den Spitälern beteiligten Gemeinden der Fusion zustimmen müssen.

Hauptgrund für den Stadtrat sind wirtschaftliche Überlegungen: Das erwartete Bevölkerungswachstum in der Region allein genüge nicht, um die Spitäler in Zukunft einzeln betreiben zu können. Weiter seien die beiden Spitäler mit technologischem Wandel, hohen Investitionen, zu erfüllende Fallzahlen und einem Mangel an Fachkräften grossen Herausforderungen ausgesetzt.

Aus diesen Gründen sollen die Trägerschaften der Spitäler Uster (Zweckverband Spital Uster) und Wetzikon (GZO AG) zur gemeinnützigen «Gesundheitsversrgung Glattal und Zürcher Oberland AG» fusioniert werden.

Volksabstimmung am 17. Mai

Die Pläne der Spitäler sehen vor, dass es mittelfristig in Uster ein Akutspital mit Notfallaufnahme und eine Rehabilitationsinfrastruktur geben soll. In Wetzikon sollen hauptsächlich die planbare ambulante und stationäre Versorgung sowie eine Notfallaufnahme betrieben werden.

Mit der Fusion ginge für den Ustermer Zweckverband automatisch auch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft einher. Zusätzlich zur Fusionsfrage stimmt die Bevölkerung der Zweckverbandsgemeinden auch noch separat über eine Umwandlung des Zweckverbands Spital Uster in eine gemeinnützige AG ab. Diese Vorlage wird umgesetzt, sollte die geplante Fusion nicht gutgeheissen werden.

Noch einmal die AG-Frage

Auch hier spricht sich der Stadtrat für ein Ja aus. Dies, obwohl sich die Ustermer Stimmbevölkerung erst vor vier Jahren gegen eine AG-Umwandlung ausgesprochen hat. Das Umfeld habe sich für die Spitäler aber in der Zwischenzeit sehr stark verändert, schreibt der Stadtrat, der Wettbewerb sei deutlich grösser geworden. Auf diese Herausforderungen könne eine AG besser reagieren als ein Zweckverband, findet die Ustermer Regierung.

Die zum Zeitpunkt der letzten Abstimmung geäusserten Bedenken, dass der Spital zu einem Spekulationsobjekt werden könnte, könnten laut dem Stadtrat heute entkräftet werden. Er schreibt: «Gegenüber von 2015 wird der Eintritt von Aktionären ausserhalb der Zweckverbandsgemeinden stärker geregelt.» Tatsächlich müssten künftig 80 Prozent der Aktienstimmen und des Kapitals in öffentlichem oder gemeinnützigem Besitz bleiben. Mindestens 60 Prozent blieben zudem in der Hand der Gemeinden.