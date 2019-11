Pascal Geiser kommt mit «Lucky Man» nach Pfäffikon

An der European Blues Challenge in Dänemark vor einem Jahr belegte Pascal Geiser den stolzen dritten Platz. Dies hat noch kein Schweizer Bluesmusker vor ihm geschafft. Im vergangenen Mai erschien dann sein erste Album «Lucky Man» und landete direkt auf dem zweiten Platz der Schweizer Albumcharts.

Der 38-jährige Blues-Harp-Spieler und Gitarrist hat sein Album in Los Angeles beim renommierten Produzenten und Songwriter Erin Corne eingespielt. Zusammen mit auserlesenen, hochdekorierten amerikanischen Studiomusikern.

Entstanden ist ein vielfältiges und abwechslungsreiches Album mit elf Songs, davon sind zehn Eigenkompositionen. «My Pillow» und «First Time I Felt The Blues» atmen Geist und Groove von New Orleans. «Song For Oliver» ist ein typischer Slow-Blues, «Now Your Gone» eine Bluesballade im Dreiviertel-Takt und «Sad Stranger» sowie «Feels Like Rain» von John Hiatt schwelgen in Melancholie.

Wie kam der «Lucky Man» zum Blues?

Blues ist ohne sein Verhältnis zur Tradition nicht denkbar. Der «Lucky Man» Pascal Geiser hat die Tradition über seinen Vater, selbst Musiker, früh kennengelernt. Er verinnerlichte den Groove, die Form, die Melodien und grossen Stimmen des Blues schon als Kind. Später hat er den Blues auch als Lebensgefühl selbst erfahren und erlebt. Die Musik auf «Lucky Man» ist das Ergebnis.

Datum: Donnerstag, 28. November

Wo: Dorfsaal Chesselhuus, Pfäffikon

Start: 20 Uhr mit Barbetrieb



Weitere Info & Tickets unter: www.chesselhuus.ch