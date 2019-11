Ombudsmann rügt SRF-«Club»-Redaktion

In der SRF-Sendung «Clubs» vom 22. Oktober diskutierten illustre Gäste über die grüne Welle der vergangenen Wahlen. Darunter sind auch Roger Köppel (SVP) und Marionna Schlatter (GP). Köppels Nicht-Kandidatur war zu diesem Zeitpunkt noch nicht besiegelt. Das Trio der potenziellen Ständeratskandidaten war also unvollständig: Ruedi Noser (FDP) fehlte. Und da es zu diesem Zeitpunkt im Kanton Zürich noch einen Ständeratssitz zu besetzen gilt, stören sich einige an dieser Begebenheit.