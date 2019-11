KZO-Schüler schaffens als erste Schweizer aufs Podest

Es ist eine Premiere: Ein Trio aus KZO-Schülern hat an der diesjährigen Welt-Robotik-Olympiade als erstes Schweizer Team einen Podestplatz erreicht. Bei der Austragung, die vergangenes Wochenende in der ungarischen Stadt Györ stattfand, gewannen die Wetziker Schüler Stephan König, Nicolas Faesch und Aaron Griesser in der Kategorie «Regular Senior» die Bronzemedaille.

Ihre Aufgabe war es, einen Roboter zu bauen, «der die IT-Infrastruktur einer Stadt modernisiert, indem er neue Router installiert und Stadtteile mit Glasfaserkabeln verbindet». Mit ihrem Gefährt konnte das Team mit dem Namen «CTRL+C reloaded» über 80 Teams aus 70 Nationen ausstechen.

Weitere Oberländer waren weniger erfolgreich

Mit Schülern in drei der insgesamt vier Schweizer Teams war das Oberland überproportional stark vertreten. Doch die restlichen Teams waren weniger erfolgreich. Die Mannschaft mit Beteiligung der Primarschule Russikon erlangte den 15., das zweite KZO-Team den 36. Platz.