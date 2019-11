Kinder erklären den Alltag eines Journalisten

Mehr Stühle als gewöhnlich waren an der Redaktionssitzung von Züriost am Morgen des nationalen Zukunftstages besetzt. Acht Mädchen und zwei Jungs im Alter zwischen 10 und 12 Jahren sassen mit am Tisch und verfolgten die Themenplanung neugierig. Anschliessend erhielten sie die Gelegenheit, sich selber über den Berufsalltag des Journalisten zu interviewen – das Resultat ist im Video zu sehen.