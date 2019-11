Erneute Kritik an der Flüchtlingsbetreuung

Links-grün übte immer wieder Kritik an der Flüchtlingsbetreuung in Dübendorf. Jetzt reicht Julian Croci (Grüne) eine Motion zur «starken Gewichtung der Integration in der Flüchtlingsbetreuung» ein. In seinem Vorstoss fordert er, dass «Geflüchtete in Dübendorf menschenwürdig untergebracht und möglichst schnell integriert werden».