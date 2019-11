Autofahrer fährt innerorts fast 60 Stundenkilometer zu schnell

Die Stadtpolizei Wetzikon führte am 12. November an der Tösstalstrasse, innerorts in der 60er Zone, mit dem mobilen Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden gemäss einer Mitteilung 15 Geschwindigkeitsverstösse festgestellt. 14 Übertretungen konnten mittels Ordnungsbusse geahndet werden.

Ein Fahrzeuglenker wird zuhanden der Staatsanwaltschaft See/Oberland verzeigt. Dieser habe die signalisierte Geschwindigkeit innerorts um netto 59 Stundenkilometer überschritten. Der Führerausweis musste der fehlbare Lenker vor Ort abgeben.